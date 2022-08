Σάκκαρη – πρόταση γάμου: Το.. απρόοπτο στο exhibition event Tennis Plays For Peace

Πρόταση γάμου από θαυμαστή της δέχτηκε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να απαντά. Συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη αγωνίστηκε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο exhibition event Tennis Plays For Peace, για την συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν εναντίον του Ματέο Μπερετίνι και της Κατερίνα Ζαβάτσκα, ένας θαυμαστής της Μαρίας Σάκκαρη που βρισκόταν στις εξέδρες, θέλησε να εκφράσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της, κάνοντάς της πρόταση γάμου.

Πώς αντέδρασε η Ελληνίδα τενίστρια; Χαμογέλασε και του απάντησε ευγενικά: «Έχω αγόρι, συγνώμη».

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Σάκκαρη είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον με τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο, με την αθλήτρια να μιλά ανοιχτά για την σχέση τους, αν και προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ.

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM

— Ryan (@Some1NamedRyan) August 25, 2022