Υρώ Λούπη Instagram: To στιλάτο look με μαγιό και καπέλο

Η Υρώ Λούπη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σκόπελο. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες της με ολόσωμο μαγιό και το beach look της είναι πολύ στιλάτο. H Yρώ Λούπη επέλεξε ένα ολόσωμο μαγιό, συνδυάζοντας το μαύρο με το λευκό. Ενας old time classic συνδυασμός χρωμάτων που πάντα είναι in fashion και stylish. Η ηθοποιός φόρεσε ένα ασορτί καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου. Η ηθοποιός Υρώ Λούπη δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στην προσωπική σελίδα της στο Ιnstagram.

Η ίδια απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σκόπελο και οι φωτογραφίες της με μαγιό απέσπασαν πολλά σχόλια από τους θαυμαστές της στο Instagram. Η Υρώ Λούπη στα 51 της διατηρεί μια καλλίγραμμη σιλουέτα. «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, κοντεύω 50 χρονών… Λέω την ηλικία μου, τα έχω ζήσει, δικά μου είναι», δήλωνε σε παλαιότερη συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2021.

Δείτε και φωτογραφίες της με μπικίνι από τις διακοπές της στη Σκόπελο

