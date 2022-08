9χρονη Βρετανία: Σοκ με τη δολοφονία κοριτσιού στο Λιβερπουλ

Με μία σφαίρα στο στήθος από πυροβολισμό σε σπίτι εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας ένα 9χρονο κοριτσάκι στο Λίβερπουλ της Βρετανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, αξιωματικοί της Merseyside έσπευσαν σε σπίτι στη λεωφόρο «Kingsheath», στη συνοικία Knotty Ash, στις 10 το βράδυ της Δευτέρας, μετά από αναφορές ότι άγνωστος άνδρας πυροβόλησε με όπλο μέσα σε σπίτι. Από το σοκαριστικό περιστατικό, το εννιάχρονο κορίτσι υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε. Μάλιστα, σύμφωνα με το SkyNews, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας άνδρας, αλλά και μια γυναίκα στο χέρι της, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- μέσα στο σπίτι. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, αμέσως μετά τον θάνατο του μικρού κοριτσιού σώματος του μικρού κοριτσιού, ξεκίνησε έρευνα για φόνο, κάνοντας έκκληση σε όσους γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό να απευθυνθούν στις Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Horrendous…No words 💔

Liverpool waking up to devastating news of schoolgirl's murder https://t.co/lyKwkLDgz2

— Kenga (@Kenga1971) August 23, 2022