Ρόμπιν Γουίλιαμς – κόρη: Η Ζέλντα τίμησε τη μνήμη του με ένα λογοτεχνικό απόσπασμα

Πέρασαν κιόλας οκτώ χρόνια από μια από τις πιο τραγικές απώλειες στον κόσμο του θεάματος, το θάνατο του θρυλικού ηθοποιού και κωμικού Robin Williams. Μετά από σοβαρά προβλήματα νοητικής, ψυχικής και σωματικής υγείας, έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία μόλις 63 ετών, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Στην επέτειο του θανάτου του, ανάμεσα στα αγαπημένα πρόσωπα που του απέτισαν φόρο τιμής ήταν η κόρη του, Zelda Williams, που ανέβασε στο Twitter ένα απόσπασμα από κείμενο του Ιάπωνα συγγραφέα Haruki Murakami: «Και μόλις περάσει η καταιγίδα, δεν θα θυμάσαι πώς τα έβγαλες πέρα, πώς κατάφερες να επιβιώσεις. Δεν θα είσαι, καν, σίγουρος αν πέρασε πραγματικά η καταιγίδα. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο. Όταν βγεις από την καταιγίδα, δεν θα είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος». Η Zelda συνόδευσε την ανάρτησή της με μια λίστα χρήσιμων διευθύνσεων στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που κάνει αυτοκτονικές σκέψεις.

“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.” – Haruki Murakami

— Zelda Williams (@zeldawilliams) August 11, 2022