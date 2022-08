Αστυνομική βία ΗΠΑ: Σάλος με βίντεο – 3 αστυνομικοί στο Άρκανσο δέρνουν άνδρα πεσμένο στο έδαφος

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει τρεις αστυνομικούς του Άρκανσο να δέρνουν αλύπητα έναν άνδρα που έχουν ακινητοποιήσει στο έδαφος. Σύμφωνα με το ABC News, o Σερίφης της κομητείας Κρόφορντ Τζίμι Νταμάντε εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής ενημερώνοντας τους πολίτες ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και ότι οι δυο αστυνομικοί από το τμήμα του που εμπλέκονται έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε εχθές και η Αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος του Μάλμπερι, Σάνον Γκρέγκορι, για τον τρίτο αστυνομικό, που απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μέχρι να βγει το πόρισμα της έρευνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε μια καταγγελία ότι ένας άνδρας εκτόξευε απειλές εις βάρος ενός υπαλλήλου καταστήματος στην περιοχή του Μάλμπερι το πρωί της Κυριακής. Η έκθεση για το συμβάν αναφέρει ότι, όταν οι αστυνομικοί πήγαν να μιλήσουν στον ύποπτο, εκείνος έσπρωξε τον έναν βοηθό σερίφη στο έδαφος και του έριξε μια γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η σύλληψη που ακολούθησε ήταν το αποτέλεσμα.

Στο κλιπ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει αποτροπιασμό, εμφανίζονται τρεις αστυνομικοί γονατισμένοι πάνω από τον ακινητοποιημένο άνδρα που είναι πεσμένος στο έδαφος. Ο ένας γρονθοκοπεί τον ύποπτο στο πρόσωπο, ο άλλος τον συγκρατεί πιέζοντάς τον στο έδαφος και ο τρίτος του ρίχνει γονατιές στα πόδια. Ο συλληφθείς, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό και κατηγορείται για τρομοκρατικές απειλές, αντίσταση κατά της Αρχής και επιθέσεις.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022