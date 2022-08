Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος: Νεκρή σε βομβιστική επίθεση η κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν

Η κόρη ενός στενού συμμάχου του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να δολοφονήθηκε κοντά στη Μόσχα. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Ντάρια Ντούγκινα πέθανε αφού το αυτοκίνητό της εξερράγη στα περίχωρα της Μόσχας ενώ οδηγούσε προς το σπίτι της. Πιστεύεται ότι ο πατέρας της, ο Ρώσος φιλόσοφος Αλεξάντρ Ντούγκιν που είναι γνωστός ως «ο εγκέφαλος του Πούτιν», μπορεί να ήταν ο στόχος της επίθεσης. Ο κ. Ντούγκιν είναι ένας υπερεθνικιστής που πιστεύεται ότι είναι στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου. Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο ενημέρωσης 112, πατέρας και κόρη επρόκειτο να επιστρέψουν από μια εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου με το ίδιο αυτοκίνητο προτού ο Αλεξάντρ Ντούγκιν αποφασίσει να ταξιδέψει χωριστά την τελευταία στιγμή.

Alexander Dugin is Putin's propaganda consultant. His daughter was recently included in the sanctions list of Britain, as she helped her father in spreading the ideology of the "Russian world". pic.twitter.com/K2iQMG271h

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2022