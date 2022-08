Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί: Μια ολέθρια σχέση

Κόντρα δίχως τέλος φαίνεται να έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση, ότι η Τζολί ήταν πίσω από τη μήνυση που είχε γίνει στο FBI με το ψευδώνυμo «Jane Doe» για το γεγονός ότι ο Πιτ δεν συνελήφθη μετά από επιθετική συμπεριφορά που υπέδειξε, τόσο σε εκείνη, όσο και στα παιδιά της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Page Six, έγγραφα που κατέθεσε η Τζολί στις Αρχές αναφέρουν ότι η αφορμή για τον μεγάλο καυγά που ξέσπασε ανάμεσα σε εκείνη και τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού ταξιδιού, ήταν μία συγκεκριμένη φράση του Πιτ για το ένα από τα παιδιά τους.

Ο ηθοποιός του «Fight Club» μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει τον γιο του (δεν αναφέρεται ποιον από τους δύο) με μακελάρη του Κόλουμπαϊν. Μάλιστα, στα ίδια έγγραφα αναφέρεται, ότι ο Πιτ αμέσως μετά τον χαρακτηρισμό του γιου τους, ως έναν από τους τελειόφοιτους που σκόρπισαν τον θάνατο στο σχολείο του Κολοράντο το 1999, κατηγόρησε τη Τζολί ότι εκείνη κατέστρεψε την οικογένειά τους και την αποκάλεσε «τρελή».

Angelina Jolie alleged that ex-husband Brad Pitt grabbed her shoulders and shouted things like, “You’re f—ing up this family.” She also said she sustained injuries from a physical altercation, and that that Pitt poured beer on her. https://t.co/vP49BZcRx7

— Variety (@Variety) August 17, 2022