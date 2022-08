Σάνα Μάριν χορός: Νέο βίντεο “καίει” την Φινλανδή πρωθυπουργό

Ένα 24ωρο μετά την δημοσίευση των βίντεο με τη συμμετοχή της Φινλανδής πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν σε ξέφρενα πάρτι, έρχεται στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο με την ίδια να χορεύει με έναν άνδρα σε νυχτερινό μαγαζί. Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την 36χρονη Φινλανδή πολιτικό στο νυχτερινό κέντρο Klubi γύρω στις 4 το πρωί της 7ης Αυγούστου να έχει τα χέρια της γύρω από τη μέση ενός άνδρα που – σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης – είναι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Olavi Uusivirta.

Μάλιστα ο τραγουδιστής όπως φαίνεται στο βίντεο φέρνει πολύ κοντά το πρόσωπό του στον λαιμό της Σάνα Μαρίν και έχει το χέρι του πίσω από την πλάτη της. Υπενθυμίζεται ότι χθες η Φινλανδή πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών σε πάρτι που συμμετείχε. Η Σάνα Μαρίν προέβη σε αυτή τη διάψευση μιας και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει ακούγεται κάποιος να λέει τη λέξη «αλεύρι» που στη φινλανδική αργκό σημαίνει «κοκκαΐνη». Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν είχε ιδέα ποιος φώναξε αυτή τη λέξη.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022