Σάνα Μαρίν βίντεο: «Δεν έκανα τίποτα παράνομο», λέει η Φινλανδή πρωθυπουργός

Η Φινλανδή πρωθυπουργός, Σάνα Μαρίν, είπε σήμερα, Παρασκευή, ότι έκανε τεστ για ναρκωτικά, έπειτα από τη διαρροή βίντεο σε πάρτι. «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ναρκωτικά», είπε η Φινλανδή πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι, μετά τις διαρροές που την έδειχναν να χορεύει σε πάρτι με φίλους της, ενώ είχε δεχθεί να υποβληθεί σε τεστ για ναρκωτικές ουσίες. Παράλληλα, βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο, που δείχνει τη Σάνα Μαρίν να χορεύει σε κλαμπ με έναν νεαρό τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα είπε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, τα αποτελέσματα του τεστ αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Η Μαρίν επανέλαβε ότι δεν έχει κάνει ποτέ ναρκωτικά και είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεν έκανα τίποτα παράνομο». «Τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν σοβαρές δημόσιες κατηγορίες ότι βρέθηκα σε έναν χώρο όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών ή ότι εγώ η ίδια έκανα χρήση», είπε η Μάριν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Θεωρώ πολύ σοβαρές αυτές τις κατηγορίες και, μολονότι θεωρώ άδικο το αίτημα να υποβληθώ σε τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών, για τη νομική προστασία μου και για να ξεκαθαρίσω τυχόν αμφιβολίες, έκανα το τεστ σήμερα και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε περίπου μία εβδομάδα».

«Ακόμη και στα χρόνια της εφηβείας μου, δεν έκανα κανένα είδος ναρκωτικών», είπε η Σάνα Μαρίν και πρόσθεσε ότι έκανε το τεστ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες. Οι δημοσιογράφοι αμφισβήτησαν εάν η Μαρίν θα ήταν σε θέση να λάβει έκτακτες κυβερνητικές αποφάσεις εάν αυτό χρειαζόταν. «Δεν θυμάμαι ούτε μια φορά να υπήρξε ξαφνική κατάσταση στη μέση της νύχτας για να πάω στο Μέγαρο του Κρατικού Συμβουλίου», απάντησε η Σάνα Μαρίν. «Νομίζω ότι η ικανότητά μου να λειτουργώ ήταν πολύ καλή. Δεν υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις τις ημέρες που έκανα πάρτι», πρόσθεσε η Φινλανδή πρωθυπουργός. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι ο ελεύθερος χρόνος και ο χρόνος εργασίας μπορούν να διαχωριστούν», συμπλήρωσε.

Η 36χρονη Μάριν είπε ότι η ικανότητά της να εκτελεί τα επίσημα καθήκοντά της παρέμεινε άθικτη το εν λόγω βράδυ του Σαββάτου και ότι θα έφευγε από το πάρτι αν χρειαζόταν να εργαστεί. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται σε αναταραχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Μάριν επικρίθηκε επίσης με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή της στο πάρτι θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να εκτελέσει γρήγορα τα καθήκοντά της σε περίπτωση κρίσης.

«Αν υπήρχε κατάσταση κρίσης θα το γνώριζα πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου», είπε στους δημοσιογράφους σήμερα, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλά εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε στρατιωτική κρίση που θα επηρέαζε τη χώρα. Η Σάνα Μαρίν αντιμετώπισε εκκλήσεις για τη διενέργεια τεστ ναρκωτικών από πολιτικούς της κυβέρνησής της αλλά και από την αντιπολίτευση, μετά τη διαρροή των βίντεο.

Στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, μετά από ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει έναν άνδρα να φιλάει την πρωθυπουργό στον λαιμό, εκείνη το αρνήθηκε και είπε ότι της μιλούσε και πιθανώς τη φίλησε στο μάγουλο. «Αν κάποιος με φίλησε στο μάγουλο, δεν υπάρχει τίποτα ακατάλληλο ή κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ με τον άντρα μου», είπε. Υπήρξαν εκτεταμένες αναφορές για τα βίντεο στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης – που δικαιολογούσαν τη χρήση των πλάνων ως σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον.

Αλλά άλλοι πολιτικοί του κόμματος της αντιπολίτευσης επέκριναν τόσο την πρωθυπουργό όσο και τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι μιλούν για πάρτι αντί για πιο σημαντικά εσωτερικά προβλήματα.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

