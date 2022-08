Ο δρόμος με τους σκελετούς: Αυτή είναι η “πιο ανατριχιαστική” διαδρομή του πλανήτη

Ένα ταξίδι στην αφρικανική ήπειρο αποτελεί δίχως καμία αμφιβολία μια εμπειρία ζωής. Αφιλόξενη στο μεγαλύτερο μέρος της αλλά και την ίδια στιγμή μαγευτική, η Αφρική συνιστά έναν προορισμό που θα σου μείνει αξέχαστος. Κάθε γωνιά της αφρικανικής γης κρύβει και έναν μικρό θησαυρό, ο οποίος βρίσκεται εκεί περιμένοντας στωικά τον επόμενο επισκέπτη για να τον ανακαλύψει. Ένας τέτοιος θησαυρός βρίσκεται και στις νοτιοδυτικές ακτές της ηπείρου, εκεί που η έρημος της Αγκόλας και της Ναμίμπιας συναντά τον Ατλαντικό Ωκεανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Πρόκειται για την Ακτή των Σκελετών, η οποία δεν απέκτησε τυχαία το ανατριχιαστικό όνομά της καθώς σε όλο σχεδόν το μήκος της συναντά κανείς είτε τα σκουριασμένα απομεινάρια ναυαγίων είτε λείψανα ανθρώπων και ζώων.

