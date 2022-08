Ερντογάν – Ζελένσκι Ουκρανία: Δεν θέλουμε ένα νέο Τσερνόμπιλ, λέει ο Τούρκος

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε σήμερα στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε συμφωνία με την Ουκρανία για να βοηθήσει στην ανακατασκευή των υποδομών που καταστράφηκαν από τη ρωσική εισβολή. «Ανησυχώ. Δεν θέλουμε άλλο Τσερνόμπιλ», είπε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε πιθανούς τρόπους τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σε μια τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

