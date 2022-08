Μεταφραστής Σάμος: Συγκινεί η κόρη του Έλληνα που σκοτώθηκε στη πτώση ελικοπτέρου

Ένας μήνας και κάτι έχει περάσει από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Σάμο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Το ελικόπτερο κατέπεσε ενώ συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο νησί της Σάμου, στην περιοχή Άγιος Μηνάς, στην θάλασσα βόρεια του Παλαιοχωρίου, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας.

Στο σημείο, οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς, με ανέμους που έφταναν σε ένταση τα 6-7 μποφόρ. Σε αυτές τις συνθήκες, η άτρακτος του ελικοπτέρου δέχθηκε ισχυρούς κλυδωνισμούς από τους υψηλούς κυματισμούς, με συνέπεια να πέσει στη θάλασσα. Από την πτώση του ελικοπτέρου, έχασαν τη ζωή τους ο Ρουμάνος πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής, ενώ διασώθηκαν δύο Μολδαβοί, μέλη του πληρώματος.

Η ανάρτηση της κόρης του μεταφραστή που σκοτώθηκε στη θάλασσα της Σάμου – Τι θα άλλαζε

Η κόρη του Έλληνα μεταφραστή, ο οποίος ενεργούσε ως μεταφραστής για τις ανάγκες συντονισμού ανάμεσα στους χειριστές του ελικοπτέρου και στο κέντρο της Πυροσβεστικής, έκανε πριν από μερικές ώρες μία ανάρτηση στο λογαριασμό της στο TikTok που συγκινεί. Συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία της με τον πατέρα της, με την συνομιλία που είχε με την μητέρα της πριν συμβεί η τραγωδία στη Σάμο.

«Πάρε κανένα τηλέφωνο τον μπαμπά που είναι μόνο του στη Σάμο» φαίνεται πως της είπε η μητέρα της με εκείνη να απαντά: «Δεν μπορώ τώρα, θα πάω βόλτα σε λίγο». Η ανάρτηση συνοδεύεται από τους ήχους του τραγουδιού της Billie Eilish που λένε: «If I knew it all then, would I do it again?», που σημαίνει ότι «αν το ήξερα τότε, θα το έκανα ξανά;» Κάτω από την ανάρτηση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 180.000 προβολές, πολλοί θέλησαν να ευχηθούν στην κοπέλα να κάνει κουράγιο και να μείνει δυνατή, τονίζοντας πως ο μπαμπάς της ήταν ένας ήρωας. Και η 16χρονη κόρη του Έλληνα μεταφραστή απάντησε, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ μου φτιάξατε τη μέρα».