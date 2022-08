Αντιγόνη Ντρισμπιώτη Καρδίτσα: Μια πραγματική αγωνίστρια

«Είναι μια αγωνίστρια» δήλωσε η κυρία Παναγιώτα, μητέρα της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 35 χλμ. βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου. Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», η κόρη της προπονούταν «δίχως έλεος» μέρα-νύχτα και παράλληλα εργαζόταν στο τσιπουράδικο που διατηρεί η οικογένεια της στην Καρδίτσα.

«Έπρεπε να δουλεύει για να ζήσει γιατί δεν είμαστε πλούσιοι», συμπλήρωσε η κυρία Παναγιώτα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η 38χρονη αθλήτρια, η μητέρα της δήλωσε πως δεν υπήρχε περίπτωση να υποκύψει: «Κάποια στιγμή σταμάτησε για λίγο αλλά δεν θα τα παρατούσε ποτέ. Δεν είναι από τα παιδιά που αφήνει στη μέση κάτι. Ξέρει ότι μπορεί και όταν θέλεις, όλα μπορείς να τα κάνεις», ήταν τα λόγια της μητέρας της Αντιγόνης.

Never give up!

At 38, Antigoni Ntrismpioti 🇬🇷 takes the biggest victory of her career so far! ✨

The Greek wins the women's 35km race walk title in #Munich2022 by more than two minutes in 2:47:00!#BackToTheRoofs pic.twitter.com/4LCIELGonk

— European Athletics (@EuroAthletics) August 16, 2022