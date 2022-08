Έλον Μασκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Γιατί δεν θα αγοράσει ποτέ ομάδα

Ο Έλον Μασκ, ο εκκεντρικός επιχειρηματίας – που είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 260 δισεκατομμυρίων δολαρίων – είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για τους μεγαλεπήβολους στόχους που έχει βάλει για το Διάστημα και τον ιδιόρρυθμο τρόπο ζωής του. Έχει μάθει να επενδύει, παρά το ότι κάποια επαγγελματικά του βήματα έχουν σχολιαστεί ανάλογα. Η αγορά, όμως, μιας ποδοσφαιρικής ομάδας για τον Έλον Μασκ είναι… χάσιμο χρόνου και χρήματος. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να απογοητεύσει τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τον θερμοπαρακαλούν από τον περασμένο Απρίλιο να αγοράσει την ομάδα τους.

Κι ενώ το θέμα είχε ξεχαστεί, με ένα tweet του, ο Έλον Μασκ φούντωσε τις φήμες ότι τελικά θα την αγοράσει. Γρήγορα, όμως, το πήρε, πίσω, λέγοντας πως… απλά κάνει πλάκα. «Μιλάς σοβαρά;» τον ρώτησε ένας από τους ακολούθους του, για να απαντήσει ο Μασκ: «Όχι, αυτό είναι ένα μακροχρόνιο αστείο στο Twitter. Δεν αγοράζω καμία αθλητική ομάδα».

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

«Αν αποκτούσε ποδοσφαιρική ομάδα ο Μασκ, θα επιδίωκε να προσελκύσει τους Millenials», έχει γράψει σε άρθρο της η ειδική στο μάρκετινγκ, Σιέρα Σουλεϊμανί, που ανέλυσε τη φιλοσοφία του Ελον Μασκ για τις επενδύσεις του ήδη από τον Μάρτιο του 2016. «Ως η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή ομάδα καταναλωτών της εποχής μας, οι millennials είναι λογικό ότι θα αποτελούσαν σημαντικό στόχο για ομάδες, franchise και πωλητές εισιτηρίων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη γενιά δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει παραδοσιακά επαγγελματικά αθλητικά γεγονότα».

Οι Millennials ή αλλιώς Generation Y, είναι η γενιά, στην οποία ανήκουν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000. Στην Έρευνα Millennial Sports του 2016, διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες ομάδων έχουν όντως λόγους να ανησυχούν:

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022