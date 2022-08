Τζέιμς Χέτφιλντ διαζύγιο: Χώρισε ο frontman των Metallica

Ο frontman των Metallica πήρε διαζύγιο μετά από 25 χρόνια γάμου. Τζέιμς Χέτφιλντ και Φραντσέσκα Χέτφιλντ αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους σύμφωνα με το TMZ. Πηγές κοντά στο πρώην ζευγάρι λένε ότι ο Τζέιμς υπέβαλε έγγραφα διαζυγίου εναντίον της Φραντσέσκα στο Κολοράντο νωρίτερα το 2022.

Η κατάθεση των εγγράφων διαζυγίου δεν αναφέρθηκε ποτέ και το ζευγάρι την κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τζέιμς και Φραντσέσκα Χέτφιλντ είναι σε επαφή αφού έχουν αποκτήσει παιδιά. Ο Τζέιμς και η Φραντσέσκα γνωρίστηκαν το 1992 και παντρεύτηκαν το 1997. Έχουν μαζί δύο κόρες και έναν γιο.

