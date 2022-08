Ομηρία Λίβανος: Ελεύθερος ο ένοπλος που έγινε «εθνικός» ήρωας

Λιβανέζος δικαστής διέταξε σήμερα να αφεθεί ελεύθερος, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, ο άνδρας που την περασμένη εβδομάδα κράτησε ομήρους μέσα σε μια τράπεζα στη Βηρυτό, στην προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση στις καταθέσεις του, που έχουν παγώσει μετά την οικονομική κατάρρευση του 2019. Ο Μπασράμ αλ Σεΐχ Χουσέιν, 42 ετών, μπήκε σε ένα υποκατάστημα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Λιβάνου στη συνοικία Χάμρα της Βηρυτού και απείλησε τους υπαλλήλους με όπλο. Συμφώνησε να αποχωρήσει μόνο αφότου η τράπεζα δεσμεύτηκε ότι θα του έδινε 35.000 δολάρια, από τα πάνω από 200.000 που είχε στον λογαριασμό του. Ο ίδιος υποστήριζε ότι χρειαζόταν τα χρήματα για να πληρώσει τα έξοδα νοσηλείας ενός συγγενή του.

Ο Χουσέιν συνελήφθη την Πέμπτη, αφού άφησε ελεύθερους τους έξι ομήρους που κρατούσε. Σήμερα το απόγευμα αφέθηκε και ο ίδιος ελεύθερος, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, όπως είπε ο αδελφός του, ο Άτεφ, στο πρακτορείο Reuters. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και η οργάνωση νομικής αρωγής Legal Agenda. Ο δικαστής δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει τους λόγους για τους οποίους αφέθηκε ελεύθερος ο Χουσέιν.

Σύμφωνα με τον Φουάντ Ντεμπς, τον δικηγόρο που εκπροσωπούσε τον Χουσέιν, η τράπεζα απέσυρε σήμερα τη μήνυση που είχε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα εναντίον του πελάτη του. Είναι όμως πιθανόν η εισαγγελία να του ασκήσει δίωξη για άλλες, ελαφρύτερες κατηγορίες. Ο Χάσαν Χουσέιν, ο διευθυντής του υποκαταστήματος όπου εισέβαλε ο Μπασράμ Χουσέιν, είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τη δικαστική εξέλιξη αλλά «κανείς δεν μπορεί να δεχτεί όσα συνέβησαν» στην τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας των υπαλλήλων, ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί απ’ έξω και φώναζε συνθήματα όπως «Κάτω η εξουσία των τραπεζών».

Κάποιοι στον Λίβανο θεωρούν τον 42χρονο «ήρωα» που αντιστάθηκε στο «ανεπίσημο» πάγωμα των κεφαλαίων του, δεδομένου ότι δεν έχει επιβληθεί με νόμο αλλά δίνει στις τράπεζες τη «διακριτική ευχέρεια» να αποφασίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στις καταθέσεις του και πόσα χρήματα μπορεί να σηκώσει. Οι τράπεζες λένε ότι κάνουν εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως για τα νοσήλια ασθενών, αλλά οι καταθέτες και εκπρόσωποί τους είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι αυτές οι εξαιρέσεις σπανίως εφαρμόζονται.

A Lebanese man holds up Federal Bank in Beirut with a rifle, carrying gasoline and demanding his money in cash, which amounts to $209,000.

The bank has refused to give him the money.

Lebanon has been in economic crisis for 2 years, and citizens have no access to their savings. pic.twitter.com/dfH1gKh8F5

— The Cradle (@TheCradleMedia) August 11, 2022