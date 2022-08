Νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα: Σοκαριστικό βίντεο από παραλία της Οδησσού

Την τρομακτική στιγμή που δύο άνδρες σκοτώνονται όταν μια νάρκη εξερράγη την ώρα που έκαναν μπάνιο σε μια παραλία στην Οδησσό της Ουκρανίας, κατέγραψε κάμερα. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που μοιράστηκαν το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη της Μαύρης Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται πως οι αρχές της Οδησσού έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μην κολυμπούν στη θάλασσα δίπλα στην πόλη και μάλιστα έκλεισαν τις παραλίες φέτος το καλοκαίρι, φοβούμενες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε πλήθος κόσμου. Τα πλάνα του βίντεο δείχνουν έναν αριθμό ανθρώπων στην παραλία την ώρα που σκάει η νάρκη με το νερό να εκτοξεύεται προς τα πάνω. Σύμφωνα με το δίκτυο Pravda, δύο κολυμβητές σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη. Εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου δήλωσε πως «μια ομάδα ανδρών» είχε «αγνοήσει τους ανακοινωθέντες περιορισμούς για την επίσκεψη στην ακτή και το κολύμπι στα παράκτια ύδατα».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ένας 50χρονος πατέρας είχε χάσει την ζωή του μπροστά στα μάτια της τρομοκρατημένης οικογένειάς του, σε παραλία της Οδησσού. Και τότε, οι περιφερειακές αρχές είχαν προειδοποιήσει: «Η αστυνομία προτρέπει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής της Οδησσού να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες του στρατιωτικού νόμου. Μην πηγαίνετε στην παράκτια ζώνη προστασίας της Μαύρης Θάλασσας, μην κολυμπάτε στη ναρκοθετημένη θάλασσα.»

»Ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα σε ένα από τα χωριά της περιφέρειας της Οδησσού, ένας 50χρονος άνδρας σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου, του γιου και ενός φίλου του, από την έκρηξη άγνωστου αντικειμένου. Για άλλη μία φορά, σημειώνουμε πως η αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας στις ακτές καθώς και το κολύμπι στη θάλασσα είναι μέτρα ασφαλείας. Αν δεν τηρηθούν, κινδυνεύουν ζωές».

Police video from the site of yesterday's mine explosion in Zatok, Odesa region, has appeared. Three people have already died and two more are in the hospital.

They swam where it is forbidden, here is the result.pic.twitter.com/5BgDKCphRh

