Φρέγια Όσλο: Ο Θαλάσσιος Ίππος που μάγεψε τη Νορβηγία υπεβλήθη σε ευθανασία

Η Φρέγια, ο θαλάσσιος ίππος που έγινε δημοφιλές αξιοθέατο στα φιόρδ του Όσλο υπεβλήθη σε ευθανασία λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια του κοινού, δήλωσαν Νορβηγοί αξιωματούχοι.

Ο θαλάσσιος θαλάσσιος ίππος, που ονόμασαν Φρέγια, έγινε γνωστός σκαρφαλώνοντας σε βάρκες για να κάνει ηλιοθεραπεία, μάλιστα βυθίζοντας μερικές από αυτές. Τουρίστες και κάτοικοι δεν υπάκουσαν τις προειδοποιήσεις των αρχών να μην πλησιάσουν πολύ κοντά στο ζώο, βάρους 1.300 λιβρών (600 κιλών), θέτοντας το ίδιο και τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Σε μια περίπτωση, η αστυνομία απέκλεισε μια περιοχή κολύμβησης αφού ο θαλάσσιος ίππος κυνήγησε μια γυναίκα στο νερό, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Freya, the 600-kg walrus, has taken up residence in Norway's 🇳🇴capital city of Oslo, capturing the hearts of locals while basking in the sun.

