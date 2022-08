Σάκκαρη – Τσιτσιπάς κατάταξη: Οι παγκόσμιες θέσεις των δύο Ελλήνων

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε εκ νέου στο Νο 3 της Παγκόσμιας κατάταξης στην WTA προσπερνώντας την Πάουλα Μπαντόσα. Η Ελληνίδα αθλήτρια στοχεύει τώρα σε μια καλή πορεία στο Σινσινάτι την πρώτη ουσιαστικά μετά το Roland Garros που θα της δώσει και το απαραίτητο ψυχολογικό «μπουστάρισμα» ενόψει US Open.

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της 15ης Αυγούστου της WTA ήταν αναμφίβολα η επιστροφή της Σιμόνα Χάλεπ. Η Ρουμάνα πρωταθλήτρια μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Τορόντο κέρδισε εννιά θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο6. Ως εκ τούτου, οι Σαμπαλένκα, Πεγκούλ, Μουγκουρούθα και Κασάτκινα έχασαν από μία θέση.

