Ελένη Φουρέιρα μαγιό: “Δαμάζει” τον καναπέ με το μπικίνι της

Η Ελένη Φουρέιρα λίγες ώρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο ποζάρει με μαγιό και προκαλεί σχόλια θαυμασμού στο Instagram. Μπορεί η τραγουδίστρια να ακύρωσε όλες τις συναυλίες και τις εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει για όλο το καλοκαίρι, επικαλούμενη λόγους υγείας, όμως παρά τις φήμες που τη θέλουν έγκυο στο πρώτο της παιδί, εκείνη δίνει χωρίς καν να μιλήσει την απάντηση.

Η Ελένη Φουρέιρα είναι αρκετά ενεργή στα social media και συχνά, ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της, αλλά και τις εμφανίσεις της στη σκηνή. Αυτή τη φορά, η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με το μαγιό της, ανεβάζοντας κι άλλο την… θερμοκρασία.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ελένη είναι στην πιο fit φάση της ζωής της, διατηρώντας άψογους κοιλιακούς και πιο αδύνατη αλλά και καλλίγραμμη από ποτέ ποζάρει με αυτοπεποίθηση στον φωτογραφικό φακό.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες φοράει ένα γαλάζιο – λευκό μπικίνι και κόκκινα γυαλιά. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε:«I was made for sunny days and summer 💙».