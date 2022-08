Viral: Πού κρύφτηκε 18χρονος για να αποφύγει τη σύλληψη

Ένας 18χρονος στο Μάντσεστερ κατάφερε να διαφύγει για λίγο της σύλληψης μετά από κλοπή αυτοκινήτου, καταφεύγοντας σε μια ασυνήθιστη… κρυψώνα. Κρύφτηκε σε ένα πελώριο αρκούδο, προτού εντοπιστεί ωστόσο και καταδικαστεί σε φυλάκιση εννέα μηνών. Ο Τζόσουα Ντόμπσον που καταζητείτο από τις αρχές τον περασμένο μήνα, σκαρφίστηκε ένα απίθανο κρησφύγετο, έναν αρκούδο σχεδόν 1,5 μέτρου, τον οποίο τρύπησε, άδειασε κάπως και μπήκε μέσα. Οι αστυνομικοί που, σε επιχείρηση αναζήτησής του, έκαναν έφοδο σε κατοικία του Ρότσντεϊλ στο ευρύτερο Μάντσεστερ, εντόπισαν τον φυγά παρατηρώντας σε μια γωνία έναν «αρκούδο που ανέπνεε».

«Ο Τζόσουα Ντόμπσον απο την περιοχή Σπότλαντ της πόλης, αναζητείτο μετά την κλοπή αυτοκινήτου τον Μάιο. Όταν πήγαμε ννα τον συλλάβουμε, οι αξιωματικοί μας παρατήρησαν έναν μεγάλο αρκούδο να αναπνέει στη διεύθυνση που πήγαν, εντοπίζοντας μέσα κρυμμένο τον Ντόμπσον» ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας. Όπως γνωστοποίησαν οι αρχές, ο 18χρονος θα εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών. «Βρίσκεται τώρα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής αφού καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα για κλοπή οχήματος, παράνομη οδήγηση και κλοπή καυσίμων».

