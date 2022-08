Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-0: Έξαλλος ο Ρονάλντο

Εφιάλτης δίχως τέλος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αρχή της σεζόν, αφού μετά από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Μπράιτον στην πρεμιέρα, το βράδυ του Σαββάτου (13/8) έγινε έρμαιο στα χέρια των παικτών της Μπρέντφορντ που θριάμβευσαν με 4-0 επί των κόκκινων διαβόλων.

Αυτή ήταν συνολικά η έβδομη διαδοχική εκτός έδρας ήττα στην Premier League για την Γιουνάιτεντ (πρώτη φορά μετά από το 1936 που τρέχει τέτοιο μαύρο ρεκόρ) ενώ ο Έρικ τεν Χαχ έγινε ο πρώτος προπονητής της μετά από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο που αρχίζει με δύο ήττες στο πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα, η συντριβή στην έδρα της Μπρέντφορντ συνιστά μία από τις πιο βαριές ήττες που έχει βιώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην 20χρονη καριέρα του, με τον Πορτογάλο, ο οποίος έπαιξε βασικός στο ματς της 2ης αγωνιστικής και έμεινε ως το φινάλε, να μην κρύβει την έντονη δυσφορία του για την εικόνα της ομάδας του, μετά από το τριπλό σφύριγμα του διαιτητή.

Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο 37χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θέλησε να πάει προς το μέρος που βρίσκονταν οι εκδρομείς οπαδοί της Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο, όπως έκαναν οι συμπαίκτες του μετά από παρότρυνση του Έρικ τεν Χαχ, με τον CR7 να προτιμάει αντίθετα να πάει στα αποδυτήρια και όχι μόνο να μη δίνει το χέρι στον προπονητή του αλλά να αποφεύγει να ρίξει κάποιο βλέμμα προς το μέρος του Ολλανδού.

Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5

— James Robson (@jamesalanrobson) August 13, 2022