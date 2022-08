Άντερσον Πίτερς: Βίαιη επίθεση στον παγκόσμιο πρωταθλητή του ακοντισμού

Βίαιη επίθεση σε ένα σκάφος στο νησί της Γρενάδας δέχθηκε ο Αντερσον Πίτερς, παγκόσμιος πρωταθλητής του ακοντισμού, στην πρόσφατη διοργάνωση του Γιουτζίν. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός πάρτι πάνω σε σκάφος, στον τόπο καταγωγής του Άντερσον Πίτερς, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φαίνεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής του ακοντισμού να ξυλοκοπείται από πέντε άτομα.

Για καλή του τύχη -και όπως ανακοινώθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Γρενάδας, ο Πίτερς τραυματίσθηκε ελαφρά. Αυτή η επίθεση, προκάλεσε την αντίδραση και του Ντίκον Μίτσελ, πρωθυπουργού της Γρενάδας, ο οποίος δήλωσε πως «είναι ανήσυχος για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας». Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρκετά μέλη του πληρώματος του σκάφους, τέθηκαν υπό κράτηση.

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9

— Do.Biblical.Justice. (@StGeorgesDBJ) August 11, 2022