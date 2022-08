Σαλμάν Ρούσντι επίθεση: Σοκάρουν τα στοιχεία από την άγρια απόπειρα δολοφονίας

Ο συγγραφέας δεχόταν καιρό απειλές για τη ζωή του, για το βιβλίο «Satanic Verses». Δέχτηκε την επίθεση καθώς ετοιμαζόταν να δώσει διάλεξη στη σκηνή για την εκδήλωση CHQ 2022. Συμμετείχε σε μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ ως άσυλο για τους εξόριστους συγγραφείς και άλλους καλλιτέχνες και ως πατρίδα για την ελευθερία της δημιουργικής έκφρασης. Ο συγγραφέας χρίστηκε ιππότης το 2007 στη Βρετανία «για τις υπηρεσίες του στη λογοτεχνία» από τον φίλο του Τόνι Μπλερ.

Σε ανακοίνωσε προέβη η αστυνομία της Νέας Υόρκης, μετά την επίθεση με μαχαίρι στον Σαλμάν Ρούσντι. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Στις 12 Αυγούστου 2022, περίπου στις 11 π.μ., ένας άνδρας ύποπτος ανέβηκε στη σκηνή και επιτέθηκε στον Rushdie και σε έναν συνεντευκτή. Ο Rushdie υπέστη ένα τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής. Η κατάστασή του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ο συνεντευκτής υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι. Ένας αστυνομικός της Πολιτείας που είχε οριστεί για την εκδήλωση έθεσε αμέσως υπό κράτηση τον ύποπτο. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Chautauqua συνέδραμε στη σκηνή.»

A man seen in these photographs was taken away by Police in New York after assassination attempt on Salman Rushdie. Identity of the attacker is still unclear. Official statement from New York Police Department is awaited. Medical condition of Salman Rushdie is still unknown. pic.twitter.com/i8sa2FrLfc

