Lady Gaga – λούτρινο: Το ακραίο περιστατικό πάνω στην σκηνή

Άψογη επαγγελματία θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος τη Lady Gaga καθώς διατήρησε την ψυχραιμία της όταν της πέταξαν ένα αρκουδάκι στο πρόσωπο σε συναυλία της στο Τορόντο.

Στο βίντεο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Rogers Centre στον Καναδά, από έναν θεατή κοντά στην σκηνή, φαίνεται η 39χρονη τραγουδίστρια να τραγουδάει όταν αντικρύζει ένα αρκουδάκι να χτυπά στην άκρη του κεφαλιού της με την ίδια ως πραγματική επαγγελματίας να συνεχίζει κανονικά το τραγούδι της, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η θαυμάστρια που μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter, Τζο Σέλτον, δήλωσε στην Daily Mail: «Αποφάσισα να τραβήξω σε βίντεο ένα μέρος του φινάλε της Lady Gaga επειδή το ‘Hold My Hand’ είναι ένα τόσο όμορφο κομμάτι και έχει μεγάλη σημασία για μένα. Κατέγραψα τυχαία αυτό το περιστατικό σε βίντεο και στην αρχή δεν ξέραμε ποιος το πέταξε ή τι αντικείμενο ήταν καν, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι η Lady Gaga είναι ο απόλυτος επαγγελματίας και δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο. Ήθελα να το μοιραστώ με άλλους θαυμαστές για να αποθαρρύνω τον κόσμο από το να πετά πράγματα στη σκηνή, γιατί όσο καλές προθέσεις και αν έχεις, ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πού θα προσγειωθεί κάτι όταν το πετάξεις».

Στην λεζάντα του βίντεο, η χρήστης του Twitter σημειώνει: «Πώς γίνεται μερικοί θαυμαστές να νομίζουν ότι είναι ok αυτό… είναι τόσο επικίνδυνο και λυπηρό».

how do some fans think this is okay… this is so dangerous and sad. 🙁 pic.twitter.com/CnmOP88yOF

— jo🌈🎀🥰✨haus labs heaux (@jomaticaaa) August 7, 2022