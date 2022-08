Fetrah: Μια αραβική καμπάνια κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ γίνεται viral στο Twitter

Ο λογαριασμός ξεκίνησε ένα νήμα στο Twitter (στα αραβικά) καλώντας τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διαδώσουν το μήνυμά του: ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα και ότι η ομοφυλοφιλία είναι παρεκκλίνουσα και απόρριψη της ανθρώπινης φύσης. Ο ιστότοπος της Fetrah είναι γεμάτος με τη φράση “No more LGBTQ+” σε τουλάχιστον δώδεκα διαφορετικές γλώσσες.

Η οπτική ταυτότητα της καμπάνιας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ είναι απλή: ένα ορθογώνιο που το μισό είναι χρωματισμένο έντονα ροζ και το άλλο μισό γαλάζιο, αντιπροσωπεύοντας το δίπολο των δύο φύλων. Από την έναρξη της εκστρατείας, το ροζ και το μπλε ορθογώνιο έχει μπει σε σημαίες, φυλλάδια, βιβλία, βίντεο, memes και infographics και έχει τοποθετηθεί με υδατογράφημα σε φωτογραφίες προφίλ. Εικόνες που περιλαμβάνουν το λογότυπο δημοσιεύονται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα από τα τρία viral hashtags της Fetrah.

Ρητορική μίσους

Μετά από μια σειρά πολιτικών αντιπαραθέσεων σχετικά με την queer κοινότητα στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του διεθνούς μήνα υπερηφάνειας, το Fetrah έχει γίνει ένα νέο όχημα για τη διαδικτυακή ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ και την παρενόχληση κατά της queer κοινότητας. Οι παγκόσμιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν υιοθετήσει αξιοσημείωτα διαφορετικές προσεγγίσεις για τη ανάσχεση της εκστρατείας. Ενώ η πρωταρχική σελίδα Fetrah στο Facebook απαγορεύτηκε από τη Meta στις αρχές Ιουλίου, αφού συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο likes, ο αρχικός λογαριασμός Fetrah στο Twitter συνεχίζει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό απρόσκοπτα και έχει πάνω από 75.000 οπαδούς. Ο Lion, ο οποίος έχει δημοσιεύσει επικρίσεις για την εκστρατεία #Fetrah, παρατήρησε αυξημένο επίπεδο παρενόχλησης προς τον δικό του λογαριασμό από την έναρξη της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων DMs από ανθρώπους που λένε ότι επιθυμούν να τον πετάξουν από ένα κτίριο, να τον αποκεφαλίσουν και να τον κάψουν ζωντανό.

Ποιος κρύβεται από πίσω

Η καμπάνια είναι δημιούργημα τριών Αιγυπτίων επαγγελματιών του μάρκετινγκ, μεταξύ των οποίων ο Abdullah Abbas, ένας brand strategist που έχει σχεδιάσει καμπάνιες για νεοφυείς επιχειρήσεις. Μετά από ένα μήνα λειτουργίας των λογαριασμών ανώνυμα, τον Ιούλιο, ο Αμπάς παρουσιάστηκε ως δημιουργός, εμφανίστηκε σε κρατική εκπομπή της Ιορδανίας για να συζητήσει την επιτυχία της εκστρατείας και επέκρινε τη Meta για την απαγόρευση του λογαριασμού του. Πολλά αραβόφωνα ειδησεογραφικά πρακτορεία στην περιοχή που κάλυψαν το Fetrah υποστήριξαν την εκστρατεία. Η Mahsa Alimardani, μια ερευνήτρια του διαδικτύου που επικεντρώνεται στην ελευθερία της έκφρασης στη διεθνή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Article 19, λέει ότι πλατφόρμες όπως το Twitter συχνά αποτυγχάνουν να συσχετίσουν το επιβλαβές περιεχόμενο όταν εξετάζουν αν υποκινεί διακρίσεις, εχθρότητα ή βία.

Τι περιλαμβάνουν οι αναρτήσεις

Οι χρήστες σε όλες τις αραβόφωνες χώρες και παγκοσμίως έχουν δημιουργήσει το δικό τους περιεχόμενο για την υποστήριξη της Fetrah. Συχνά αυτές οι εικόνες δείχνουν ετερόφυλα ζευγάρια και οικογένειες, με έναν σύζυγο και μια σύζυγο να στέκονται στην αντίστοιχη πλευρά του ροζ και μπλε μπάνερ. Το bio του λογαριασμού του Fetrah στο Twitter παραπέμπει σε μια δωρεάν υπηρεσία δημιουργίας εικόνων που ονομάζεται Twibbonize και η οποία επικαλύπτει οποιαδήποτε προφίλ με ένα πλαίσιο της σημαίας Fetrah και τη φράση “Υπάρχουν μόνο δύο φύλα”. Έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 26.000 φορές, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Ο Abbas δήλωσε ότι η εκστρατεία δεν έχει καμία ρητή θρησκευτική χροιά ή ρητορική, προκειμένου να προσελκύσει τους υποστηρικτές των αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ από όλο τον κόσμο. Μια δημοφιλής εικονογραφημένη ανάρτηση δείχνει έναν άνδρα που έχει σχεδιαστεί με το στυλ των πινακίδων τουαλέτας με βάση το φύλο και κρατάει μια ομπρέλα πάνω από μια ομάδα γυναικών, για να τις προστατεύσει από ένα ουράνιο τόξο που πέφτει. Πολλές αναρτήσεις μιλούν για τη “διάβρωση των ορίων μεταξύ ανθρώπων και ζώων” που προκαλούν οι queer άνθρωποι και την πίεση από τις δυτικές χώρες να κανονικοποιήσουν αυτό που οι αφίσες αποκαλούν “ανθρώπινη παρέκκλιση”. Άλλοι έχουν καλέσει σε βία και εγκληματική δράση κατά των queer ανθρώπων.

Μια εκστρατεία μίσους

Ερευνητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ περιέγραψαν το Fetrah ως μια εκστρατεία μίσους που μπόρεσε να κερδίσει έδαφος λόγω της αντίδρασης κατά της αυξημένης ορατότητας των queer Αράβων, ιδίως μετά την προβολή της κοινότητας κατά τη διάρκεια του διεθνούς Μήνα Υπερηφάνειας. Ο Αμπάς επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε την εκστρατεία τον Ιούνιο γι’ αυτόν τον λόγο. Στις 2 Ιουνίου, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ύψωσε τη σημαία υπερηφάνειας του ουράνιου τόξου μαζί με τη σημαία των ΗΠΑ και δημοσίευσε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν που υποστήριζε την ισότητα των LGBTQ+, το οποίο επικρίθηκε δημοσίως από την κυβέρνηση του Κουβέιτ. Η ανδρική ομοφυλοφιλία θεωρείται ποινικό αδίκημα στο Κουβέιτ.

Τον ίδιο μήνα, η ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lightyear» απαγορεύτηκε στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και το Λίβανο για μια σκηνή που έδειχνε ένα φιλί μεταξύ δύο γυναικών. Αμέσως μετά ακολούθησε απαγόρευση για την ταινία της Disney «Marvel Doctor Strange and the Multiverse of Madness» για παρόμοιους λόγους. Μεγάλο μέρος της ρητορικής του Fetrah υποστηρίζει ότι η ομοφυλοφιλία και άλλες εκφράσεις queerness αποτελούν μορφές προπαγάνδας από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και τα έθνη και στοχεύουν στα παιδιά. Στα τέλη Ιουνίου, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν την ανάκληση παιχνιδιών και ρούχων για παιδιά στο χρώμα του ουράνιου τόξου στο Ριάντ για “προώθηση της ομοφυλοφιλίας”, συμπεριλαμβανομένων σακιδίων πλάτης, κραγιόν και μολυβοθηκών. “Πρόκειται για ένα φαινόμενο ντόμινο”, δήλωσε η Ράγια. “Μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι αυτά τα γεγονότα είναι μεμονωμένα”.

Στο Facebook, ο λογαριασμός Fetrah έλαβε πάνω από μισό εκατομμύριο likes πριν τελικά απαγορευτεί από την πλατφόρμα στις 9 Ιουλίου. Σύντομα απαγορεύτηκε και η λειτουργία των διαχειριστών της σελίδας, σύμφωνα με τον Αμπάς. Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, απαγόρευσε επίσης τους λογαριασμούς της εκστρατείας στο Instagram – αν και μια αναζήτηση και στις δύο πλατφόρμες δείχνει ότι νέες αναρτήσεις με το σύμβολο Fetrah και το hashtag εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά από μεμονωμένους χρήστες.

Ζήσουν μέχρι και δολοφονίες

“Αν κοιτάξετε στο hashtag, θα δείτε πολλούς ανθρώπους να ζητούν τη δολοφονία μελών της LGBT κοινότητας, όχι απαραίτητα από την κεντρική σελίδα”, δήλωσε ο Wajeeh Lion, υπέρμαχος της LGBTQ+ κοινότητας, ο οποίος είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος και κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία, αλλά τώρα ζει υπό καθεστώς πολιτικού ασύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Lion, ο οποίος έχει δημοσιεύσει επικρίσεις για την εκστρατεία #Fetrah και έκανε αναφορά στον λογαριασμό του Twitter, δήλωσε ότι παρατήρησε αυξημένο επίπεδο παρενόχλησης προς τον δικό του λογαριασμό από την έναρξη της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων DMs από ανθρώπους που λένε ότι επιθυμούν να τον πετάξουν από ένα κτίριο, να τον αποκεφαλίσουν και να τον κάψουν ζωντανό.

Στα τέλη Ιουνίου, η Fetrah δήλωσε στο Twitter ότι δεν ευνοεί το μπούλινγκ, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχει αναρτήσει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους ομοφυλόφιλους άνδρες στον κύριο λογαριασμό του στο Twitter, παράλληλα με τη γενικότερη ρητορική της, που εμφανίζει τους queer, ως ανθρώπους πρωτόγονους και ως κοινωνικό πρόβλημα. Οι υποστηρικτές της Fetrah έχουν προσπαθήσει να παρακάμψουν την αυτοματοποιημένη λογοκρισία, αλλάζοντας την αραβική ορθογραφία των χυδαιοτήτων τους. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές έγιναν δημοφιλείς μεταξύ των αραβόφωνων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Παλαιστίνη τον Μάιο του 2020, όταν οι αναρτήσεις υπέρ της Παλαιστίνης λογοκρίνονταν από πλατφόρμες όπως το Facebook, και τώρα έχουν υιοθετηθεί για την ατζέντα της Fetrah. “Έχει δημιουργηθεί τόσος θόρυβος και χώρος για … τους ανθρώπους να μισούν την LGBTQ+ κοινότητα”, δήλωσε η Raya.

“Οι αποτυχίες του Twitter εδώ έχουν επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο”, δήλωσε η Αλιμαρντάνι, ερευνήτρια του άρθρου 19 για την ελευθερία της έκφρασης, σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να μην αφαιρέσει τον λογαριασμό. “Οι ομάδες τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική θα ήταν παράλειψη να μην εξετάσουν το θέμα πιο προσεκτικά”.

Πηγή: in.gr