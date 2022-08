Ρωσία: Συνελήφθη η δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα

Προ μηνών η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα απέκτησε μέσα σε μια στιγμή παγκόσμια φήμη, όταν διέκοψε το δελτίο ειδήσεων της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης κρατώντας μία επιγραφή με σύνθημα κατά της εισβολής στην Ουκρανία. Τότε είχε συλληφθεί για να αφεθεί ελεύθερη αργότερα. Έκτοτε η ζωή της στη Ρωσία του Πούτιν δεν ήταν και εύκολη. Σήμερα συνελήφθη εκ νέου για «δυσφήμηση» του στρατού, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της. «Αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στους ανακριτές. Ξεκίνησε έρευνα» κατά της Οβσιανίκοβα για «διασπορά ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό, δήλωσε ο δικηγόρος Ντμίτρι Ζαχβάτοφ. «Έχει συλληφθεί», διευκρίνισε.

Νωρίτερα οι ρωσικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της δημοσιογράφου κατηγορώντας την ότι δυσφήμισε τον ρωσικό στρατό. Οι αξιωματικοί ασφαλείας εισήλθαν στο σπίτι χωρίς να περιμένουν την άφιξη του δικηγόρου της, σύμφωνα με τον δικηγόρο Ντμίτρι Ζαχβάτοφ της οργάνωσης υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων OVD-Info. Η Οβσιανίκοβα, η οποία έχει ήδη κληθεί να πληρώσει πολλά πρόστιμα για την κριτική της εις βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αντιμετωπίζει πολυετή ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με τον Ζαχβάτοφ, η κατ’ οίκον έρευνα πιθανόν να συνδέεται με την πρόσφατη διαμαρτυρία της δημοσιογράφου, όπου κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Ο Πούτιν είναι ένας δολοφόνος, οι στρατιώτες του είναι φασίστες», στο κέντρο της Μόσχας κοντά στο Κρεμλίνο. Με την αυστηροποίηση των σχετικών νόμων, ενέργειες που δυσφημούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών. Η Οβσιανίκοβα, ως υπάλληλος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, είχε κρατήσει ένα πανό διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής μετάδοσης τον Μάρτιο. Το πανό έγραφε: «Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα».

Η δημοσιογράφος, η οποία έως τότε θεωρούνταν πιστή της κυβερνητικής γραμμής, έλαβε παγκόσμια αναγνώριση για την πράξη της αυτή μετά την οποία έζησε για κάποιο διάστημα στο εξωτερικό και έγραφε για την γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Russian state TV interrupted by "No War" protest. Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kA1OrBqeHw

— www.paulmcerlane.net (@paulmcerlane) March 14, 2022