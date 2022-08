Γερμανία: Αρνητικά σχόλια για τη στάση της Γερμανίδας ΥΠΕΣ στην Ουκρανία

Δυσμενή σχόλια και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φωτογραφία της υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ (SPD) και του υπουργού Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ (SPD) να γελούν ανέμελοι κρατώντας ένα ποτήρι σεκτ κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο Κίεβο. Στη φωτογραφία, εκτός από τους δύο υπουργούς, εικονίζονται η γερμανίδα πρεσβευτής στο Κίεβο Άνκα Φελντχούζεν και ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, όλοι με ποτήρι σαμπάνιας στο χέρι και σε εύθυμη διάθεση.

«Λυπάμαι για τη φωτογραφία, σίγουρα δεν ήταν η κατάλληλη. Η χαλαρή διάθεση είχε δημιουργηθεί επειδή η ζωή στους δρόμους, στην καθημερινή ζωή στο Κίεβο, έχει επιστρέψει αυτή τη στιγμή στο φυσιολογικό», δήλωσε σχετικά η κυρία Φέζερ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «αυτό βέβαια είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, όταν υπάρχουν στη χώρα καταστροφές, έχουν διαπραχθεί τρομερά εγκλήματα πολέμου και οι μάχες συνεχίζονται στα ανατολικά». Στην ουκρανική πρωτεύουσα όμως είδα κόσμο να πηγαίνει ξανά για ψώνια, να κάθεται σε μπαρ και σε καφετέριες και να πηγαίνει στη δουλειά του, πρόσθεσε η υπουργός.

Η φωτογραφία, εξήγησε η κυρία Φέζερ, τραβήχτηκε στην κατοικία της πρεσβευτού της Γερμανίας. «Δεν θα το επαναλάμβανα, διότι το στιγμιότυπο εκφράζει κάτι ακατάλληλο για όσους έρχονται από το εξωτερικό. Τελικά όμως αντανακλά την καθημερινή ζωή στο Κίεβο», σημείωσε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα σχόλια για τη φωτογραφία ήταν πάντως ιδιαίτερα δηκτικά, με σχόλια για «πολεμικό τουρισμό», ενώ δημιουργήθηκε και hashtag #sekt.

🇩🇪 🇺🇦 Not only the Federal Chancellor got into an unpleasant situation. Interior Minister Nancy Faeser had to explain herself for the joyful photo with a glass of champagne, which was taken during her visit to Kiev at the end of July. pic.twitter.com/UVFvLPiRnt

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) August 10, 2022