Τραμπ FBI: Ο λόγος που εισέβαλε η αστυνομία στο σπίτι του

Το FBI πραγματοποίησε έφοδο στο θέρετρο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και κατέσχεσαν σημαντικά έγγραφα. Η επιχείρησης φέρεται να πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εντατικοποίησης της ποινικής έρευνας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις του πρώην προέδρου.

Το FBI εκτέλεσε το ένταλμα έρευνας στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας που εξετάζει την ενδεχομένως παράνομη αφαίρεση και καταστροφή αρχείων του Λευκού Οίκου από τον πρώην πρόεδρο μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του πέρυσι. Η κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης να πραγματοποιήσει έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο για την αφαίρεση 15 κιβωτίων με προεδρικά αρχεία από τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων εγγράφων, καθώς και την καταστροφή άλλου υλικού, σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση της έρευνας.

Ο Τραμπ έχει βρεθεί και στο παρελθόν υπό έλεγχο για τις κατάφωρες παραβιάσεις του νόμου περί προεδρικών αρχείων του 1978 – που επιβάλλει τη διατήρηση των εγγράφων του Λευκού Οίκου – αλλά η έρευνα για πρώτη φορά, φαίνεται να υποδεικνύει πιθανό νομικό κίνδυνο για τον Τραμπ σχετικά με τις πρακτικές του όσον αφορά τα αρχεία του. Ο νόμος που διέπει την εσκεμμένη και παράνομη αφαίρεση ή καταστροφή προεδρικών αρχείων, αν και σπάνια εφαρμόζεται, επισύρει σημαντικές ποινές, όπως: πρόστιμα, φυλάκιση και, κυρίως, έκπτωση από την κατοχή τωρινών ή μελλοντικών αξιωμάτων.

Ο πρώην πρόεδρος δεν βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο την ώρα της επιδρομής και βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε μία από τις πηγές. Μέχρι τη στιγμή που ο Τραμπ εξέδωσε δήλωση αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιδρομή βρισκόταν σε εξέλιξη, το FBI είχε ήδη αποχωρήσει από την ιδιοκτησία.

JUST IN: Trump supporters gather outside Mar-a-Lago after FBI raid pic.twitter.com/zaFSSae7h9

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) August 9, 2022