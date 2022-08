Πιτ Ντέιβιντσον: Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό

Ο Πιτ Ντέιβιντσον έδειχνε καταβεβλημένος καθώς εθεάθη για ψώνια την Κυριακή, μετά τον χωρισμό του από την Κιμ Καρντάσιαν. Ο 28χρονος κωμικός φωτογραφήθηκε να επισκέπτεται ένα κατάστημα στο Cairns της Αυστραλίας, αφού έφυγε από το ξενοδοχείο του. Ο Nτέβιντσον, ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Wizards», φορούσε μια μαύρη φόρμα και ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ καθώς επισκεπτόταν το εμπορικό κέντρο.

Ο πρώην σταρ του SNL φορούσε γυαλιά ηλίου και επέλεξε ένα μονόχρωμο μαύρο σύνολο. Η 41χρονη Καρντάσιαν και ο Ντέιβιντσον ήταν μαζί για 9 μήνες και σύμφωνα με δημοσιεύματα η διάσημη τηλεπερσόνα ήταν αυτή που ήθελε να χωρίσουν εξαιτίας της «ανωριμότητας και του νεαρού της ηλικίας του». Εκτός από το πρόβλημα της απόστασης, καθώς εκείνος εργάζεται σε ένα πρότζεκτ στην Αυστραλία και εκείνη βρίσκεται στις ΗΠΑ, μια πηγή δήλωσε στην «Page Six», ότι η Κιμ ήταν «εντελώς εξαντλημένη από αυτή τη σχέση και άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή της».

«Ο Πιτ είναι 28 ετών και η Κιμ 41 ετών – απλά βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά μέρη αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε η πηγή και πρόσθεσε: «Ο Πιτ είναι εντελώς αυθόρμητος και παρορμητικός και θέλει να πετάξει στη Νέα Υόρκη ή όπου αλλού βρίσκεται με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά η Κιμ έχει τέσσερα παιδιά και δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να επικεντρωθεί στα παιδιά». Ωστόσο, μια άλλη πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού, είπε στην Daily Mail:

«Ο χωρισμός τους ήταν εντελώς φιλικός. Πέρασαν υπέροχα όσο κράτησε, αλλά η μεγάλη απόσταση και οι διαφορετικές προτεραιότητες οδήγησαν στο τέλος». Το ζευγάρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον περασμένο Οκτώβριο, όταν επισκέφτηκαν ένα θεματικό πάρκο στο Λος Άντζελες με μερικούς φίλους.

Μετά η Καρντάσιαν επισκέφτηκε τον Ντέιβιντσον στη γενέτειρά του, το Staten Island, όπου οι δυο τους δείπνησαν σε τοπικό εστιατόριο. Μετά από αυτό, η σχέση φαινόταν να… απογειώνεται με τους δυο τους να κάνουν διακοπές και να περνούν τα Σαββατοκύριακα στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Τον Απρίλιο έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε δείπνο στον Λευκό Οίκο και τα υπόλοιπα ανήκουν πλέον στην ιστορία.

