Game of Thrones – Συνέδριο θαυμαστών: Ποιοι πρωταγωνιστές θα συμμετέχουν

Το πρώτο επίσημο συνέδριο θαυμαστών του «Game of Thrones» θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή πρωταγωνιστών της σειράς σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, καθώς και διαγωνισμούς cosplay και trivia. Οι Κιτ Χάρινγκτον, Άλφι Άλεν, Τζακ Γκλίσον, Ντάνιελ Πόρτμαν, Κρίστοφερ Χίβγιου, Τζέμα Γουίλαν θα είναι παρόντες στο συνέδριο με οικοδεσπότες τους παρουσιαστές του podcast «The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon» Τζέισον Κονσεπιόν και Γκρέτα Τζόνσεν.

Το συνέδριο θα επιτρέψει στους θαυμαστές να επιστρέψουν στον κόσμο του Γουέστερος και όχι μόνο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν βραβεία κατά τη διάρκεια διαγωνισμών cosplay και trivia, να συναντήσουν τους πρωταγωνιστές της σειράς και να αποκτήσουν αυτόγραφά τους.

Σε λίγες μέρες θα κάνει πρεμιέρα το prequel του

Η σειρά «Game of Thrones» ολοκληρώθηκε το 2019 μετά από οκτώ σεζόν και σε λίγες μέρες θα κάνει πρεμιέρα το prequel του, «House of the Dragon». Η νέα σειρά βασισμένη στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood» θα αφηγείται την ιστορία του Οίκου των Ταργκάριεν και τον εμφύλιο πόλεμο για την κυριαρχία των Επτά Βασιλείων, που έλαβε χώρα 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του «Game of Thrones».