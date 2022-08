Καύσωνας Ευρώπη: Συναγερμός για τις ενεργειακές υποδομές

Ένας νέος καύσωνας αναμένεται να πλήξει τη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις ήδη τεταμένες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να πλήξουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία -φτάνοντας σχεδόν τους 36 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή- σύμφωνα με την Maxar Technologies LLC.

Η ζέστη θα αυξήσει τη ζήτηση για ψύξη, επιδεινώνοντας την ήδη μεγάλη ξηερασία που βλάπτει τις καλλιέργειες και επιβάλλει όρια στη χρήση του νερού. Η ακραία ζέστη έχει ήδη πλήξει την ήπειρο, με τη Γαλλία να καταγράφει τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία και την Αγγλία τον πιο ξηρό εδώ και σχεδόν 90 χρόνια, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η υπερθέρμανση του πλανήτη στις ζωτικές υποδομές.

Τα επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Ρήνο, μια ζωτική αρτηρία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και βιομηχανικών αγαθών, είναι τόσο χαμηλά που το εμπόριο κινδυνεύει να σταματήσει σε ορισμένα τμήματα της θαλάσσιας οδού. Εξαιτίας της κακοκαιρίας πυρκαγιές ξέσπασαν κοντά στο Λονδίνο, υπήρξαν προειδοποιήσεις ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές θα μπορούσαν να λιώσουν και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναγκάστηκαν να λειτουργούν σε χαμηλά επίπεδα για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Στη Γαλλία, οι ρυθμιστικές αρχές χορήγησαν στην Electricite de France SA προσωρινή απαλλαγή ώστε πέντε πυρηνικοί σταθμοί να μπορούν να ρίχνουν το ζεστό νερό σε ποτάμια, κίνηση που ενδέχεται να παραβιάζει τα περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς το έθνος παλεύει με μια ενεργειακή κρίση. Αν και οι θερμοκρασίες είναι μάλλον απίθανο να φτάσουν τα επίπεδα ρεκόρ του Ιουλίου, το κύμα καύσωνα έρχεται εν μέσω μιας ιστορικής κρίσης στον ενεργειακό εφοδιασμό καθώς η Ρωσία περιορίζει τις ροές φυσικού αερίου στην περιοχή.

Η κρίση συνέβαλε στην εκτίναξη του πληθωρισμού, απειλώντας να φέρει ύφεση σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία και τη Γαλλία έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες. Η ζέστη προβλέπεται να φτάσει στους 31,5 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο μέχρι την Παρασκευή και στους 32,5 βαθμούς στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με το Maxar.

Temperatures are set to climb during the coming week 📈

But how high will they go and who will see the peak❓

Here's a look at what to expect ⬇️ pic.twitter.com/LSQnnVY85I

— Met Office (@metoffice) August 7, 2022