Έπεσαν από το μπαλκόνι – ΗΠΑ: Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πτώσης

Μυστήριο περιβάλλει τον θάνατο ενός ηθοποιού από την Αλβανία και της συζύγου του, μετά από την πτώση τους από τον έκτο όροφο του διαμερίσματος που διέμεναν, στο Μπρονξ. Το ζευγάρι, ο 35χρονος Φλοριάντ Μπελιού και η 28χρονη Ορνέλα Σέχι, γονείς δυο ανήλικων παιδιών, βρέθηκε στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας που διέμενε, περίπου στις 9:15 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), όπως δήλωσαν αστυνομικές πηγές στη New York Daily. Ο θάνατός τους διαπιστώθηκε περίπου 10 λεπτά αργότερα.

Οι γείτονες είπαν ότι άκουσαν φωνές λίγο πριν το ζευγάρι βρεθεί στο κενό και οι ερευνητές εξετάζουν αν του θανατηφόρου περιστατικού προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του 35χρονου και της 28χρονης. Οι μικροί τους γιοι, ηλικίας 6 και 2 ετών, βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη τη στιγμή, ενώ ένας γείτονας ανέφερε πως άκουσε ένα παιδί να φωνάζει:

