Κόρτνεϊ Λαβ βιβλίο: Τελείωσε τα απομνημονεύματά της μετά από «10 χρόνια συγγραφής»

Η Κόρτνεϊ Λαβ εξέπληξε τους θαυμαστές της καθώς ανακοίνωσε ότι τελικά ολοκλήρωσε τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της μετά από μια ολόκληρη δεκαετία συγγραφής. Αποκαλύπτοντας το επερχόμενο βιβλίο της με τίτλο «The Girl with the Most Cake» (=Το κορίτσι με το περισσότερο κέικ), η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον αφανή συγγραφέα του έργου της, Άλεξ Αμπράμοβιτς και τον εκδότη Χάρπερ Κόλινς. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Λοβ, ακόμα δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η τραγουδίστρια προετοίμασε τους θαυμαστές της για το τι θα διαβάσουν στα απομνημονεύματα: «Φαίνεται πως έχω 29 ζωές και συνεχίζω. Με τρελή τύχη να βρίσκομαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή (και μερικές φορές στο πολύ λάθος!)», έγραψε. Υπενθυμίζεται ότι η Λοβ παντρεύτηκε τον τραγουδιστή των Nirvana, Κερτ Κομπέιν το 1992 και την ίδια χρονιά απέκτησαν μια κόρη. Το 1994 ο Κομπέιν έφυγε από τη ζωή.