Αντετοκούνμπο – Νιγηριανοί: Ειρωνείες ενόψει Eurobasket

Εντύπωση προκάλεσε χθες το ντεμαράζ ειρωνικών σχολίων από την εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών της Νιγηρίας στο Twitter προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με αφορμή μια ανάρτηση του Greek Freak ενόψει του Eurobasket.

Τα social media πήραν «φωτιά» μετά τις αναρτήσεις των Νιγηριανών και οι περισσότεροι στάθηκαν απέναντί τους. Έτσι, λίγες ώρες μετά υπήρξε η απαραίτητη διευκρίνιση. «Θυμηθείτε: Το Twitter φτιάχτηκε για να διασκεδάζουμε. Θα αγαπάμε πάντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όσα έχει κάνει για το παιχνίδι», αναφέρει το σχετικό ποστ, που μπορείτε να δείτε εδώ:

Remember Twitter was made to have fun. ⬇️

We always will love @Giannis_An34 & what he’s done for the game. https://t.co/zCCIRzXzBM

— D’Tigers | Nigeria Basketball (@NigeriaBasket) August 6, 2022