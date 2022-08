Κιμ Καρντάσιαν – Πιτ Ντέιβιντσον: Χώρισε το διάσημο ζευγάρι

Η σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν και ο διάσημος από το «Saturday Night Live» κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον έβαλαν τέλος στο ειδύλλιό τους ύστερα από εννέα μήνες σχέσης, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, το «E! News» και το «People» – επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές – μεταδίδουν ότι το ζευγάρι χώρισε πριν από λίγες ημέρες. «Έχουν πολλή αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον, αλλά ανακάλυψαν ότι η μεγάλη απόσταση και τα απαιτητικά προγράμματά τους έκαναν πραγματικά δύσκολο να διατηρήσουν μια σχέση», σύμφωνα με πηγή κοντά στο ζευγάρι. Εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του Πιτ Ντέιβιντσον δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Yes, we’re talking about the break up of Kim Kardashian and Pete Davidson pic.twitter.com/PgjwbujDlu — Naomzzz (@sad_jewess) August 6, 2022

After nine months together, Kim Kardashian and Pete Davidson have broken up. 💔. Next please pic.twitter.com/avJQIpGaRJ — virginbra (@VirginbraZ5) August 6, 2022

Το ειδύλλιο του ζεύγους ξεκίνησε όταν η 41χρονη Κιμ Καρντάσιαν παρουσίασε το σόου «Saturday Night Live» τον Οκτώβριο του 2021. Η Καρντάσιαν, που αναμένει την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, πρωταγωνιστεί σε ένα νέο ριάλιτι με την οικογένειά της που προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα Hulu.

Kanye thinking about the news he heard about Kim and Pete Davidson calling it quits. #KimKardashian #PeteDavidson #KimKardashianWest #Kanye :Maybe I can get a second chance? pic.twitter.com/4dpfRH2VdN — Mrs D says Common Sense tells you…🌊🌐🍃 (@Mrs_Cldh) August 6, 2022

Ο 28χρονος Ντέιβιντσον συμμετείχε στο σόου «Saturday Night Live» για όγδοη σεζόν προτού ανακοινώσει την αποχώρησή του τον περασμένο Μάιο. Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Wizards!» στην Αυστραλία. Μετά την είδηση για τον χωρισμό τους τα social media πήραν… φωτιά.

Kanye west after hearing about Kim kardashian and Pete Davidson breakup🌚 pic.twitter.com/z14EA2JQQL — Duke Of Waffi🇳🇬 (@no1sinceday1_) August 6, 2022

Pete Davidson, after realizing he got Kim Kardashian and her kids’ initials tattooed on his body for no reason. pic.twitter.com/fw1TZj8jF0 — Dennis Nguyen (@alpastorpapi23) August 6, 2022