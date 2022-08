Φωτιά στις ΗΠΑ: Πυροσβέστης κλήθηκε σε σπίτι και βρέθηκε μπροστά σε μια αδιανόητη τραγωδία

Επτά ενήλικοι και τρία παιδιά, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή της κατά την φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους, στην περιοχή Νέσκοπεκ της Πενσιλβάνιας. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Ένας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά, σάστισε όταν αντιλήφθηκε πως το σπίτι ανήκε στην οικογένειά του. Ο πυροσβέστης Χάρολντ Μπέικερ δήλωσε στην εφημερίδα The Citizens’ Voice ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο γιος του, η κόρη του, ο πεθερός του, ο κουνιάδος και η κουνιάδα του, τρία εγγόνια (ηλικίας 5, 6 και 7 ετών) και άλλα δύο συγγενικά πρόσωπα.

State Police Fire Marshalls and other agencies are sifting though the rubble here on First St. in Nescopeck Borough. We know at this time multiple people are presumed dead. The fire broke out at 2:30 a.m.

We’ll provide details as we learn more. @wnep pic.twitter.com/idoXzo70nV

— Emily Kress (@emilykress_news) August 5, 2022