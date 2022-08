Αυτός ο Ινδός δεν έχει κάνει μπάνιο εδώ και 22 χρόνια για καλό σκοπό

Ένας άνδρας, 62 ετών, από το Μπιχάρ της Ινδίας έχει viral στη χώρα, αφού αποκαλύφθηκε ότι δεν έχει κάνει μπάνιο εδώ και 22 χρόνια. Ο Ντραμάντεφ Ραμ είναι διάσημος στο χωριό του, το Μπαικουνθούρ. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχει κάνει μπάνιο εδώ και 22 χρόνια, αλλά κανείς δεν τον κοροϊδεύει γι′ αυτό, αντίθετα, όλοι σέβονται πολύ την απόφασή του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 62χρονος άνδρας ορκίστηκε να μην κάνει ξανά το μπάνιο μέχρι να σταματήσει η βία κατά των γυναικών, οι διαμάχες για τη γη και η θανάτωση αθώων ζώων. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, οπότε ο συνεχίζει να τηρεί τον όρκο του.

Dharamdev Ram, an Indian from Bihar who hasn't bathed in 22 years, says he made a promise to himself that he would never bathe until the world's feuds ended and the crimes against women and animal killings stopped. pic.twitter.com/V7eTAW47Un

— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) August 2, 2022