Άρτσι Βρετανία: “Τίτλοι τέλους”, έσβησαν το μηχάνημα

Ο Archie Battersbee απεβίωσε στο νοσοκομείο στις 12.15 σήμερα το μεσημέρι τοπικη ώρα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, αφού έκλεισαν το μηχάνημα που τον κρατούσε στη ζωή στις 10 π.μ. σήμερα το πρωί. Εμφανιζόμενες έξω από το Royal London Hospital στο Whitechapel του ανατολικού Λονδίνου, όπου νοσηλευόταν ο Archie, η μητέρα Hollie Dance και η θεία Ella Carter ήταν μεταξύ των στενών συγγενών που δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι πέθανε.

Η Hollie δήλωσε: «Ο Archie πέθανε στις 12.15 σήμερα. Είμαι η πιο περήφανη μαμά στον κόσμο, ένα τόσο όμορφο αγοράκι, και πάλεψε μέχρι το τέλος – και είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά του». Όλοι ήταν εμφανώς συντετριμμένοι, ειδικά όταν η κυρία Carter περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του Archie. Είπε: «Του αφαιρέθηκε κάθε φαρμακευτική αγωγή στις 10 η ώρα. Όλα τα στατιστικά του παρέμειναν απολύτως σταθερά για δύο ώρες μέχρι να μειώσουν τον οξυγόνο.

Archie Battersbee, the 12 year old Catholic boy has died in a hospital in London after his life support was switched off even though his parents were against withdrawing the life support of their son. It was this year that Archie's family converted to Catholicism. pic.twitter.com/ajjs5bLjao

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) August 6, 2022