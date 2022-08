Πούτιν – Ερντογάν Σότσι: Νέα συνάντηση των δύο προέδρων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και πιθανόν η έναρξη ενός ακόμη στη Συρία θα κυριαρχήσουν στη νέα συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Σότσι ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντησή τους στην Τεχεράνη, ο αρχηγός του τουρκικού κράτους θα ξαναβρεθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, ενισχυμένος από την πρόσφατη διπλωματική επιτυχία της Άγκυρας, που διευκόλυνε τη διεθνή συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών μέσω του Βοσπόρου.

Στην πρωτεύουσα του Ιράν τον περασμένο μήνα ο Πούτιν τον προειδοποίησε χωρίς περιστροφές εναντίον οποιασδήποτε νέας τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία για να απωθηθούν οι Κούρδοι της οργάνωσης Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα θεωρεί τον συριακό βραχίονα του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK). Για ορισμένους αναλυτές, οι διαρκώς επανερχόμενες εντάσεις αποτελούν μέρος της «ανταγωνιστικής συνεργασίας» που καθορίζει όπως λένε τη σχέση των δύο ηγετών τα τελευταία είκοσι χρόνια. «Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας αποκατέστησε την εικόνα που θέλει να προβάλλει η Τουρκία για τον εαυτό της, αυτή του γεωπολιτικού παίκτη-κλειδιού, και ξανάδωσε προβολή στον Ερντογάν», σημείωνε πρόσφατα η Ασλί Αϊντιντασμπάς, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Κατά την ίδια, «οι περισσότεροι Τούρκοι τάσσονται υπέρ της θέσης της χώρας τους», που είναι «σχεδόν η ουδετερότητα μεταξύ Ανατολής και Δύσης».

