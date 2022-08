Παρουσίαση Λεβαντόφσκι – Μπαρτσελόνα: Γνώρισε την αποθέωση ο Πολωνός επιθετικός

Μπροστά σε 50.000 οπαδούς της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου παρουσιάστηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την διοίκηση της ομάδας της Καταλονίας. Ο Τζουάν Λαπόρτα παρουσίασε τον Πολωνό επιθετικό, που μετά από χρόνια άφησε τη Μπάγερν Μονάχου, και εκείνος άρχισε να κάνει παιχνίδια με την μπάλα για να ευχαριστήσει τον κόσμο για την υποδοχή. «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην Μπαρτσελόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο δρόμος ήταν μεγάλος, αλλά η ευτυχία μου είναι τεράστια που τελικά ήρθα.

Ελπίζω να σας προσφέρω πολλά γκολ και πολλές χαρές. Ελπίζω το τέλος της σεζόν να μας βρει έχοντας κατακτήσει όλους τους τίτλους», είπε μεταξύ άλλων ο Λεβαντόφσκι. Από την πλευρά του ο Λαπόρτα επεσήμανε:«Σε ευχαριστώ για την προσπάθεια που έκανες να έρθεις. Η Μπάρτσα είναι κάτι παραπάνω από ένας σύλλογος. Δεν ήταν εύκολο να γίνει η μεταγραφή, αλλά η θέληση του Ρόμπερτ κυριάρχησε. Αξίζει όλη την υποστήριξή μας. Είναι μια ιστορική μέρα για μας αυτή της μετεγγραφής του».

