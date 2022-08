Κινα – Ταϊβάν πόλεμος: Στην κόψη του ξυραφιού οι σχέσεις των δύο χωρών

Ο πρόεδρος της Κίνας στέλνει δυνάμεις για να περικυκλώσουν την Ταϊβάν ως μέρος του σχεδίου που θα του να εξασφαλίσει την “ένωση” την οποία θέλει να αφήσει ως κληρονομιά του. Δεκάδες κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στη ζώνη αεράμυνας της Ταϊβάν, λίγο αφότου η Νάνσι Πελόζι έφυγε από τη χώρα έπειτα από τη διπλωματική επίσκεψη που εξόργισε το Πεκίνο και προκάλεσε απειλές για αντίποινα.

Συνολικά, 27 μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 16 αεροσκαφών Su-30 ρωσικής κατασκευής, πέρασαν στη ζώνη, γεγονός που οδήγησε σε μέτρα άμυνας από την Ταϊπέι. Η εισβολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «παιχνιδιών πολέμου» που παίζει η Κίνα, η οποία ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις και δοκιμές πυραύλων με πραγματικά πυρά μέχρι την Κυριακή. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να περικυκλώσουν το νησί με αποτελεσματικό αποκλεισμό και να διασχίσουν τα χωρικά του ύδατα.

Οι στρατηγοί της Ταϊπέι αψήφησαν σήμερα τις απειλές του Πεκίνου, λέγοντας ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε μάχη με την Κίνα, αλλά δεν σκοπεύουν και να την αποφύγουν. «Είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την κυριαρχία, την ελευθερία και τη δημοκρατία μας», ανέφεραν σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε μαζί με ένα βίντεο με μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια, ελικόπτερα επίθεσης και πολεμικά πλοία που πραγματοποιούσαν ελιγμούς.

«Δεν φοβόμαστε καμία απειλή και καμία πρόκληση. Δεν είμαστε πρόθυμοι για μάχη, ούτε όμως θα την αποφύγουμε εάν συμβεί. Έχουμε την ικανότητα και τη βούληση να υποστηρίξουμε την πολύτιμη ελευθερία και τη δημοκρατία μας και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της περιοχής μας», πρόσθεσαν οι στρατηγοί.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj

