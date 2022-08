Game of Thrones: Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν απαντά στους επικριτές

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ Μάρτιν απάντησε στους επικριτές του που τον θέλουν να παρουσιάζει τις γυναίκες της σειράς Game of Thrones, σαν «σεξουαλικά αντικείμενα», τη στιγμή που οι θαυμαστές περιμένουν το πρίκουελ της σειράς, που θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 21 Αυγούστου. Ο δημιουργός του Game of Thrones, Tζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν θέλησε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ανά διαστήματα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χαρακτηρίσει τη σειρά «σεξιστική», καθώς οι θηλυκοί ήρωες απεικονίζονται συχνά σαν… σεξουαλικά αντικείμενα. Αντιδράσεις προκάλεσε επίσης, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο τέλος της σειράς η Νταινέρυς Ταργκάρυεν, την οποία υποδύθηκε η Εμιλία Κλαρκ, καθώς απεικονίστηκε ως μια «τρελή» βασίλισσα. Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν εξήγησε πως «η σειρά είναι εμπνευσμένη από ιστορικά γεγονότα» και πως «η ιστορία τότε ήταν κατά της γυναίκας». Πρόσθεσε πως πολλά από τα γεγονότα που προβάλλονται στη σειρά ήταν εμπνευσμένα από την πραγματική ζωή.

‘Εμπνέομαι από την ιστορία και παίρνω στοιχεία από αυτή και τα μετατρέπω’

Ο δημιουργός εμφανίστηκε σε ένα πάνελ στο Comic-Con που φιλοξενήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Σαν Ντιέγκο και αποκάλυψε πως παρά την κριτική του κόσμου, ο ίδιος τρέφει μεγάλο σεβασμό για τις γυναίκες. «Εμπνέομαι από την ιστορία και παίρνω στοιχεία από αυτή και τα μετατρέπω. Δεν νομίζω ότι στη σειρά υπήρξε κάποιο στοιχείο μισογυνιστικό ή κατά των γυναικών σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που υπάρχει στην πραγματική ζωή», είπε.

Ο Μάρτιν αποκάλυψε πως το Game of Thrones βασίστηκε σε κάποιο βαθμό στον «Πόλεμο των Ρόδων», ενώ το πρίκουελ House of the Dragon έχει τις ρίζες του σε μια ιστορική περίοδο που ονομάζεται «Αναρχία». Κατά την εποχή αυτή, ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος στην Αγγλία, αφού ο βασιλιάς Ερρίκος Α’ άφησε τον θρόνο του στην κόρη του, αυτοκράτειρα Ματίλντα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η Εμιλία Κλαρκ, είχε υπερασπιστεί τον δημιουργό της σειράς, λέγοντας πως δεν την ενόχλησε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η Νταινέρυς Ταργκάρυεν. «Υπάρχει τέτοια αντίθεση. Ωστόσο, αυτό είναι το όμορφο στο Game of Thrones, η απεικόνιση των γυναικών σε τόσα πολλά διαφορετικά στάδια ανάπτυξης», είχε πει.