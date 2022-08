Mystikal βιασμός: Συνελήφθη ο ράπερ – Κατηγορείται και για ληστεία

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Grammy ράπερ «Mystikal» συνελήφθη για έξι κατηγορίες – συμπεριλαμβανομένου του βιασμού – και κρατείται από την Κυριακή στη φυλακή «Ascension Parish» στη γενέτειρά του Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Ο σερίφης Bobby Webre ανακοίνωσε στο Facebook ότι ο 51χρονος συνελήφθη λόγω υποτιθέμενης σεξουαλικής επίθεσης σε ένα νοσοκομείο της περιοχής όπου το θύμα «τραυματίστηκε ελαφρά». Ο κατά κόσμον Μάικλ Τάιλερ κατηγορήθηκε επίσης για «ληστεία, ενδοοικογενειακή βια, στραγγαλισμό, ψευδή φυλάκιση και απλή εγκληματική ζημία περιουσίας». Τη Δευτέρα, το TMZ ανέφερε ότι ο σταρ της hip-hop «δεν έχει δει ακόμη δικαστή και δεν έχει καθοριστεί καμία εγγύηση».

Ο Mystikal πέρασε προηγουμένως 18 μήνες στο σωφρονιστικό κέντρο Caddo από το 2017-2019 για βιασμό πρώτου βαθμού και απαγωγή δεύτερου βαθμού, οι οποίοι τελικά απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων το 2020. Πριν από αυτό, έμεινε για 81 ημέρες στη φυλακή της «Parish East Baton Rouge» το 2012 με την κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και έξι χρόνια στο σωφρονιστικό κέντρο «Elayn Hunt» για σεξουαλική επίθεση και εκβιασμό.

Ο δημιουργός της επιτυχίας «Shake Ya A**» από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Tarantula το 2001, δεν έχει κυκλοφορήσει νέο δίσκο. Ο ράπερ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο «Jacobs Pavilion» του Οχάιο στο Κλίβελαντ μαζί με τους ράπερ Too $hort και Juvenile.

