Κίνα – Ταϊβάν τώρα: Εμπορικός αποκλεισμός λόγω επίσκεψης Πελόζι

Συγκεκριμένα, η Κίνα επέβαλε ατύπως εμπάργκο, ακυρώνοντας τις εισαγωγές προς το εσωτερικό της σε τουλάχιστον 100 εταιρίες από την Ταιβάν ενόψει της σημερινής άφιξης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσυ Πελόσι, προκειμένου να δημιουργήσει εστίες οικονομικής κρίσης και λαϊκής δυσαρέσκειας στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ανάμεσα στα προϊόντα είναι και είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως μπισκότα και γλυκά, σύμφωνα με το Reuters.

Καθώς το Πεκίνο επιμένει να αντιμετωπίζει την Ταιβάν ως δικό του έδαφος, η επίσκεψη Πελόζι είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή σχεδόν εμπορικού αποκλεισμού στο νησί, καθώς στα είδη που απαγόρευσε το Πεκίνο, περιλαμβάνονται:

τα οποία τέθηκαν από τις Κινεζικές Αρχές σε καθεστώς «αναμονής». Μέχρι τώρα, περισσότερα από 2.000 προϊόντα έχουν υπαχθεί στην ίδια «μαύρη λίστα», δηλαδή περίπου τα 2/3 των 3.228 ειδών που η Ταιβάν εξάγει προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με μια αξιολόγηση της Nikkei Asia. Παράλληλα, προβληματισμό στις Αρχές της Ταιβάν προκαλεί το γεγονός ότι το Πεκίνο προχωρά από το πρωί στην ακύρωση και κυρίως την αναπροσαρμογή δεκάδων αεροπορικών πτήσεων, θέλοντας να εξασφαλίσει καθαρό αεροπορικό διάδρομο στα στενά για τις επόμενες ώρες.

Καθώς επίκειται η έλευση της Νάνσυ Πελόζι, το Πεκίνο τροποποιεί την μία πίσω από την άλλη τις πτήσεις στην πλησιέστερη στην Ταιβάν ανατολική Κινεζική επαρχία, δηλαδή στη Φουτζιάν, αλλάζοντας κατά κύριο λόγο τις ώρες πτήσης. Τουλάχιστον 50 πτήσεις τροποποίησε από το πρωί μόνο η Xiamen Airlines, με έδρα την πόλη Xiamen, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το νησί, ενώ ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας είναι η αιτιολογία για τις αιφνίδιες αλλαγές, που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις των επιβατών.

#BREAKING

U.S. Air Force Boeing C-40C modified 737 (Registration 09-0540) flying from Kuala Lampur, callsign SPAR19 has entered #Taiwan ADIZ. The aircraft is carrying Speaker Nancy Pelosi. pic.twitter.com/dhMAZCZ4wu

— Intel Consortium PSF (@INTELPSF) August 2, 2022