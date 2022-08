Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1 – 1: Τι συνέβη με τον Ρονάλντο;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ξεκίνησε βασικός στο φιλικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Ολντ Τράφορντ. Ωστόσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε να φουντώσει και πάλι τις φήμες περί αποχώρησης του, μιας και έφυγε από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Πορτογάλος σταρ αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος του φιλικού με τη Ράγιο Βαγεκάνο και ήταν ο μοναδικός που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Ο Ρονάλντο φαίνεται ότι είχε και κάποιες άλλες… υποχρεώσεις κι έφυγε νωρίτερα από το Ολντ Τράφορντ. Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με διαρροή προς τον Τύπο τον κάλυψε, αναφέροντας πως στους παίκτες δόθηκε αυτή η δυνατότητα και αποχώρησαν και άλλοι νωρίτερα.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5

— Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022