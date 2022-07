Πάμελα Άντερσον – Τόμι Λι: Η Λίλι Τζέιμς μιλά για το sex tape

Όταν ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει η μίνι σειρά της Hulu, «Pam & Tommy», η αντίδραση της Πάμελα Άντερσον δεν ήταν και η καλύτερη, όπως ήταν αναμενόμενο. Η σειρά που αποτελείται από 8 επεισόδια εστιάζει στην εκρηκτική σχέση της Πάμελα Άντερσον με τον Τόμι Λι και φυσικά, από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει η ιστορία που αφορά την κλοπή του sex tape τους. Οι δύο ηθοποιοί που υποδύθηκαν το ζευγάρι, η Λίλι Τζέιμς και ο Σεμπάστιαν Σταν προτάθηκαν για Emmy για τις ερμηνείες τους και με αφορμή αυτό, βρέθηκαν καλεσμένοι να μιλήσουν στο podcast Awards Circuit.

‘Pam & Tommy’ Star Lily James Understands Why Pamela Anderson Didn’t Want to Watch Her Portrayal https://t.co/aAS7U03S26

— Variety (@Variety) July 29, 2022