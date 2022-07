Βροχές Αλάσκα: Ρεκόρ βροχόπτωσης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Στο Utqiagvik, μια πόλη 5.000 ανθρώπων γνωστή μέχρι πρότινος ως Μπάροου, το ύψος της βροχής που έπεσε ξεπέρασε τα 3,5 εκατοστά, ξεπερνώντας το ρεκόρ βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο του 1987 και καταγράφοντας ρεκόρ στα 100 και πλέον χρόνια που διατηρούνται τα ανάλογα αρχεία. Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση περιοχής που πλήττει με μεγάλη σφοδρότητα η κλιματική αλλαγή. Χτισμένη σε γεωγραφικό πλάτος 71 μοιρών, η κοινότητα βρίσκεται σε μια χερσόνησο στον Αρκτικό Ωκεανό και αποτελεί ένα από τα βορειότερα αδιαλείπτως κατοικημένα σημεία του πλανήτη. «Το Utqiagvik έχει καταγράψει ύψος βροχόπτωσης άνω των 2,5 εκατοστών μόλις δύο φορές από τη στιγμή που άρχισαν να κρατούνται αρχεία, το 1920» αναφέρει η εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Φέρμπανκς.

Το ρεκόρ αυτό είναι αξιοσημείωτο για την περιοχή δεδομένου του εξαιρετικά ξηρού κλίματος του Utqiagvik όπου ο ετήσιος μέσος όρος υετού δεν ξεπερνά τα 14 εκατοστά. Όπως σημειώνει ο Ρικ Τόμας, ειδικός κλίματος στο Διεθνές Αρκτικό Κέντρο Έρευνας της Αλάσκας, το ρεκόρ αυτό είναι άλλο ένα δείγμα της εντατικοποίησης της μεταβολής του κλίματος εν μέσω κλιματικής αλλαγής. Εξάλλου η πρωτεύουσα της Αλάσκας, Τζούνο βίωσε τον περασμένο Ιανουάριο και Φεβρουάριο τους δύο μήνες με την μεγαλύτερη υγρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ και στο Φέρμπανκς, την πολυπληθέστερη πόλη στο εσωτερικό της Αλάσκας, έζησε ένα πρωτοφανώς κατακλυσμιαίο Δεκέμβριο.

Utqiaġvik all-time 24-hour precipitation record that was set on Tuesday, in context. Unsurprisingly, most of the top ten were rainstorms in July or August. Impressively, the precipitation fell mainly as snow in the July 1922 storm. #akwx #Arctic @Climatologist49 @CinderBDT907 pic.twitter.com/iB6n11F4WS

— Rick Thoman (@AlaskaWx) July 27, 2022