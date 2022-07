Σκελετός δεινοσαύρου δημοπρασία: Πωλήθηκε για 6.1 εκατ. δολάρια

Ένας ολοκληρωμένος σκελετός δεινοσαύρου, «συγγενή» του Τυραννόσαυρου Ρεξ (T-Rex) πωλήθηκε έναντι 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για έναν Γοργόσαυρο που υπολογίζεται ότι έζησε πριν από 77 εκατομμύρια χρόνια. Η τιμή (6.069.500 δολάρια) τον καθιστά «έναν από τους πιο ακριβούς δεινόσαυρους που πωλήθηκαν ποτέ σε δημοπρασία», σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, έστω και αν δεν πλησιάζει το ρεκόρ των 31,8 εκατ. δολαρίων που συγκέντρωσε ένας T-Rex το 2020. Ο σκελετός του Γοργόσαυρου – με ύψος γύρω στα τρία μέτρα και μήκος 6,7 μέτρα – ανακαλύφθηκε το 2018 στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πωλήσεις σκελετών δεινοσαύρων σκορπούν ενθουσιασμό στους συμμετέχοντες σε δημοπρασίες, αλλά απογοητεύουν τους παλαιοντολόγους που θα προτιμούσαν να είναι διαθέσιμοι για επιστημονική έρευνα και όχι να αποτελούν ατραξιόν της συλλογής κάποιου εκκεντρικού κροίσου. Τον περασμένο Μάιο, σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη, είχε πωληθεί έναντι 12,4 εκατομμυρίων δολαρίων ο σκελετός ενός Δεινόνυχου – ενός «συγγενή» του Βελοσιράπτορα, που έγινε διάσημος από το «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ήταν ο δεύτερος πιο ακριβός σκελετός δεινοσαύρου που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, μετά το ρεκόρ του Τυρρανόσαυρου Ρεξ το 2020.

Unlike most dinosaur specimens that have come to market before, the buyer of this Gorgosaurus will also get to name it! pic.twitter.com/VcjbV7ugc3

— Sotheby's (@Sothebys) July 20, 2022