Συνάντησε τον βιαστή της: Η ιστορία της Άσλεϊ Τζαντ

Η Άσλεϊ Τζαντ είχε μιλήσει ανοιχτά για το παρελθόν της και σε συνέντευξή της είχε αποκαλύψει πως είχε πέσει τρεις φορές θύμα βιασμού. Mάλιστα, τη μία από αυτές είχε μείνει έγκυος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να προχωρήσει σε άμβλωση. Η κόρη της δημοφιλούς τραγουδίστριας Ναόμι Τζαντ μίλησε αυτή τη φορά στο podcast «Healing with David Kessler» και ανέφερε πως πρόσφατα συνάντησε έναν από τους βιαστές της.

«Όταν με βίασε ένας άντρας το 1999, θεώρησα ότι ήταν κάτι τρελό. Ήξερα τα όριά μου, ήμουν άθικτη και εκτός αυτούς, ήμουν ήδη μια δυνατή γυναίκα που στήριζα τον φεμινισμό», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Το ότι συνέβη κάτι τέτοιο υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Παρόλα αυτά, έχω την επιθυμία ακόμα και σήμερα, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, όμως η ψυχή μου πλέον είναι γεμάτη».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως για να καταφέρει να επουλώσει το τραύμα μέσα της, δεν χρειάστηκε ούτε τη συνεργασία των θυτών, αλλά ούτε και ζητούσε να επανορθώσουν. Αντιθέτως, κατάφερε μόνη της, με πολλή δουλειά να εξαφανίσει τη θλίψη της και να ξεπεράσει ό,τι συνέβη. «Είχα την ευκαιρία να δουλέψω μόνη μου για αυτό το τραύμα, να κάνω τη θεραπεία μου και να κάνω κάποιες αλλαγές στη συνείδησή μου. Κατάφερα να δεθώ με άλλες γυναίκες που είχαν βιαστεί, γίναμε “σύμμαχοι”. Με τη βοήθεια του Θεού, πλησίασα στη θεραπεία μου», δήλωσε στη συνέχεια.

#AshleyJudd “ended up in rocking chairs sitting by a creek together” with her rapist to seek restorative justice https://t.co/yG9RRCw3kN

Ωστόσο, αφού κατάφερε να εξαφανίσει τον θυμό που έκρυβε μέσα της στην αρχή, συνάντησε τον άνδρα που τη βίασε το 1999 και θέλησε να ακούσει την ιστορία του. Θεώρησε πως υπήρχε κάτι που τον οδήγησε εκεί και πως χρειαζόταν κι ο ίδιος θεραπεία. «Προσπάθησα να τον βρω και καταλήξαμε δίπλα – δίπλα, σε κουνιστές πολυθρόνες να μιλάμε. Του είπα ότι με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την ιστορία που κουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια και να καταλάβω γιατί έφτασε ως εκεί. Μόνο έτσι θα μπορούσε να αποκατασταθεί στα μάτια μου η “δικαιοσύνη”», εξήγησε.

Όπως ανέφερε αργότερα, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό την ιστορία της για να εξηγήσει σε άλλα θύματα βιασμού πως πάντα υπάρχει και «η άλλη οδός». «Η θεραπεία μας από τη θλίψη είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνουμε εμείς οι ίδιοι εσωτερικά. Ακόμα και το ταξίδι μας, παρέα με τη θλίψη και το τραύμα, είναι κι αυτό μια δουλειά εσωτερική. Υπάρχουν ακροατές που χρειάζονται να τους υπενθυμίσω πως η ειλικρινής μεταμέλεια είναι το πιο σημαντικό», τόνισε η Τζαντ κλείνοντας.

Ashley Judd is a three-time rape survivor, but one of them times she was raped, she became pregnant. If she didn't get an abortion, she would have had to "co-parent with a rapist." https://t.co/jkqa4ftH0x pic.twitter.com/qJb4KU5NhC

